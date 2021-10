Les ventes d'Econocom buggent au troisième trimestre

À y regarder de plus près, cela signifie que les ventes n'ont atteint que 560,5 millions d'euros entre juillet et septembre . Soit 6,5% de moins qu'au troisième trimestre 2020. "Comme anticipé, l’activité du 3e trimestre 2021 est restée impactée par les tensions sur les approvisionnements de certains composants entrant dans la production des actifs numériques", explique la société dans son communiqué .

"Cela n'augure rien de bon pour le T4"

Côté perspectives, Econocom ne donne aucun objectif chiffré pour le reste de l'année , évoquant simplement des "tendances de marchés bien orientées" . "Le management préfère ne pas donner d'orientation pour 2021 étant donné l'impact possible d'une perturbation de la chaîne d'approvisionnement sur la distribution et aussi éventuellement sur la location. Cela n'augure rien de bon pour le quatrième trimestre ", indique David Vagman d'ING.

KBC Securities ("conserver") est également sur la défensive, pointant un troisième trimestre "plus faible que prévu". Chez Degroof Petercam, on garde confiance. "Nous ne pensons pas que [ces problèmes de pénuries] auront un impact majeur sur les marges car le groupe s'est recentré ces dernières années et récolte les fruits des restructurations passées", indique l'analyste Kris Kippers. Il reste à l'achat sur la valeur, même si les investisseurs devront se montrer patients avant d'espérer un rebond du cours. "Avec un bilan sain, des marges en amélioration et une valorisation faible, Econocom reste une action très cheap".