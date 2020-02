Les ventes de smartphoto appréciées en bourse

Nous croyons à la focalisation continue sur les produits à valeur ajoutée plus élevée, associée à des efforts de publicité plus ciblée.

Mieux que prévu

"Nous croyons à la focalisation continue sur les produits à valeur ajoutée plus élevée, comme les livres, cartes et cadeaux, sur un site complètement adapté aux téléphones mobiles, associée à des efforts de publicité plus ciblée. Nous pensons que cela continuera à soutenir la croissance bénéficiaire. Nous saluons l'importance accrue de produits à marge plus élevée, comme les livres-photos, calendriers, cartes et cadeaux", poursuit Guy Sips.