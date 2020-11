Les voyants au rouge pour les actions technologiques chinoises

La suspension en dernière minute de l'introduction en bourse d’Ant Group est révélatrice des risques que comportent les actions technologiques chinoises. Quel est l’attrait réel de la Big Tech chinoise à l’heure actuelle et est-il facile d’estimer sa valeur ?

Coup de théâtre à Pékin cette semaine, où les autorités ont compromis in extremis l’introduction en bourse - tant attendue - du géant chinois de la fintech, Ant Group. Le parti communiste a ainsi clairement montré qu’aucune entreprise ni aucun entrepreneur n’était au-dessus de la politique, certainement pas si cet entrepreneur - dans le cas présent, le milliardaire Jack Ma - osait se montrer critique. Cela renforce l’image que même les entreprises stars ont intérêt à s’incliner devant le drapeau chinois et à ne pas marcher sur les pieds de certains politiciens.

La question qui se pose immédiatement est de savoir si ce drapeau rouge flotte également devant les investisseurs qui souhaitent sauter dans le train de la technologie chinoise. La suspension inattendue de l’introduction en bourse d’Ant Group est un bel exemple des risques politiques liés aux investissements en Chine, dans le cas présent sous forme d’une réglementation de dernière minute dont l’objectif est de mettre au pas une entreprise disruptive et son puissant actionnaire.

En dehors de la Chine également, les géants technologiques marchent de plus en plus sur des œufs, ce qui menace de limiter leur potentiel de croissance. Et que penser des valorisations astronomiques d’actions technologiques comme Alibaba et Tencent ? Comment les investisseurs étrangers peuvent-ils se faire une idée précise de l’extension de leurs activités ? Faut-il croire les chiffres officiels ?

Stephen Clapham, du bureau d’analyse Behind the Balance Sheet, spécialisé en actions, s’est plongé sur la question de la valorisation des entreprises chinoises. A la demande d’un client, il a étudié en profondeur - on pourrait même dire autopsié - la comptabilité de cinq entreprises chinoises leaders du secteur internet: Alibaba (commerce en ligne), Tencent (réseaux sociaux, jeux, etc.), Baidu (moteur de recherche), JD.com (commerce en ligne) et Meituan Dianping (plateforme de shopping en ligne).

"Résultats gonflés"

"Mon client craignait que ces entreprises manipulent leurs résultats financiers et m’a demandé d’enquêter sur une série de problèmes. Mes recherches démontrent que les résultats financiers sont en effet gonflés", confie Clapham, qui compte 25 années d’expérience en tant qu’analyste d’actions et a réalisé de nombreux investissements en Chine pour le compte d’un fonds spéculatif. Depuis lors, il a vendu son rapport à un grand investisseur institutionnel qui selon Clapham a reconnu que personne n’avait jusqu’ici pris la peine d’étudier ces entreprises de manière aussi détaillée.

"Il s’agit d’entreprises très complexes et qui publient des rapports annuels interminables", poursuit Clapham. Il cite l’exemple d’Alibaba, qui a publié en 2017 un rapport annuel de plus de 1.000 pages, soit dix fois plus que celui de son homologue américain Amazon. "Cela demande beaucoup de temps pour analyser tout cela. Je me demande aussi si les investisseurs - souvent très occupés - prennent le temps de le lire. Plus un document est long, plus il devient difficile de tout comprendre."

Clapham a malgré tout pris le temps d’examiner chaque rapport à la loupe et s’est heurté à de "nombreux signaux d’alarme". Il n’entrera pas dans les détails - les curieux devront débourser 5.000 dollars pour son rapport - "mais je peux vous dire qu’après avoir lu notre étude, un client qui détient une position dans une de ces entreprises nous a confié qu’il ne se sentait pas rassuré".

Un point d’attention important est la valorisation des nombreux investissements dans des start-ups non cotées qui sont inscrits au bilan de ces sociétés internet.

Clapham accepte cependant de livrer les grandes lignes de ses conclusions. Un point d’attention important est la valorisation des nombreux investissements dans des start-ups non cotées qui sont inscrits au bilan de ces sociétés internet. Lorsqu’un autre investisseur prend une participation dans une de ces start-ups à un prix plus élevé, les entreprises internet ajustent la valeur inscrite à leur bilan sur base de ce nouveau prix.

"Vu que ces entreprises détiennent bon nombre de ces participations, une partie importante de leurs bénéfices provient de la revalorisation de ces investissements", prévient Clapham. "On peut se demander combien de temps ce processus peut durer. Et comment les investisseurs - et même les commissaires aux comptes - peuvent évaluer correctement la valeur de ces investissements. C’est très difficile. Le risque existe que dans un avenir proche ces entreprises doivent acter d’importantes réductions de valeur sur ces participations."

Entreprises complexes

En réalité, on peut tenir le même raisonnement pour les actions technologiques américaines, d’autant plus que les entreprises comme Alibaba, qui sont cotées en Bourse de New York, suivent les mêmes règles comptables. Clapham reconnaît que toutes les sociétés cotées souhaitent présenter des chiffres aussi attrayants que possible, en particulier si le management possède des options sur actions ou détient une partie du capital.

315 milliards de dollars La valorisation d'Ant Group avant la suspension de son entrée en bourse.

"Mais pour les entreprises internet chinoises, ces investissements dans des start-ups représentent une partie importante de leurs activités. Elles construisent un écosystème à partir duquel elles s’étendent dans des gammes de produits très éloignés de leur cœur de métier. Bien entendu, ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose." C’est le cas d’Ant, qui était à l’origine le système de paiement propre d’Alibaba, dont la valeur est aujourd’hui très élevée, et qui est encore détenu par Alibaba à hauteur de 33%. Juste avant son introduction en bourse, Ant Group était évalué à 315 milliards de dollars et donc considéré comme un investissement intéressant.

June Lui, gestionnaire de fonds à Hong Kong pour BMO, reconnaît qu’il s’agit "d’entreprises complexes qui comprennent de nombreuses activités" dont il n’est pas toujours simple d’évaluer le potentiel de croissance. "Encore moins pour les investisseurs occidentaux, car les entreprises chinoises ouvrent parfois la voie avec des apps uniques", constate-t-elle. Parmi les exemples, on trouve la "super app" WeChat de Tencent, qui combine une série de fonctionnalités pour lesquelles les utilisateurs occidentaux doivent recourir à plusieurs applications différentes. "Leur analyse n’est pas simple, notamment parce que les plateformes évoluent en permanence et que les entreprises ne communiquent pas toujours suffisamment. Cela nous oblige à demander au management de nous fournir les informations nécessaires pour comprendre leur business."

Pour Jan Boudewijns, spécialiste des marchés émergents auprès du gestionnaire de patrimoine Candriam, cette évolution permanente des grandes entreprises technologiques chinoises est plutôt un atout. "Cela fait longtemps que Tencent ne se limite plus aux jeux et que le groupe est devenu une véritable plateforme technologique qui s’intéresse également à la fintech, aux soins de santé et aux réseaux sociaux. Alibaba investit dans des services de cloud et l’intelligence artificielle. Cette évolution rend leur potentiel de croissance plus important que celui des Big Tech américaines."

"Par ailleurs, ces entreprises disposent d’importantes liquidités, ce qui leur permet d’investir sans problème dans des start-ups prometteuses", poursuit Boudewijns. "Elles sont même les mieux placées pour payer un prix avantageux. N’oubliez pas qu’elles sont suivies par bien plus d’analystes et de maisons de bourse qu’il y a 20 ans. Et c’est leur métier de calculer la valeur des acquisitions. Au même moment, ce suivi permet de limiter la hausse des cours des actions."

18% La progression de l'indice CSI 300 depuis le début de l'année.

Valorisation en question

Ces cours constituent précisément un point délicat. Cette année, les bourses chinoises ont affiché des résultats surprenants au vu de la crise du coronavirus. Depuis le 1er janvier, l’indice CSI 300 a augmenté de près de 18%, contre 7% pour le S&P 500 aux Etats-Unis. Cette différence s’est essentiellement creusée depuis le mois de juillet. Le mois dernier, la valeur totale des actions cotées sur les Bourses de Shanghai et de Shenzhen a atteint un niveau record, dépassant ainsi le pic de 2015. Si la Chine profite d’une relance économique depuis la fin de la crise du coronavirus sur son territoire, la comparaison par rapport à 2015 rend certains observateurs nerveux. A l’époque, on parlait de bulle spéculative et après le pic, le cours des actions a chuté en moyenne de 50%.

Cette fois, les choses sont différentes, estime June Lui. "Le rallye des actions est aujourd’hui essentiellement alimenté par les actions technologiques, qui affichent de bons résultats depuis la pandémie étant donné qu’elles peuvent miser sur les changements de nos habitudes. Cela les rend attrayantes pour les investisseurs." Il suffit de penser au recours quasi généralisé aux vidéoconférences et à l’engouement pour l’e-commerce pendant la pandémie, un coup de pouce dont la Big Tech américaine profite également. La valorisation des entreprises technologiques chinoises a donc augmenté, poursuit June Lui, mais cela vaut autant pour leurs consœurs américaines. Boudewijns souligne que les grandes sociétés internet chinoises ne sont d’ailleurs pas plus chères que les Américaines "alors que leur croissance est plus forte".

"Les investisseurs individuels continuent à représenter une force importante sur le marché chinois. Mais les investisseurs institutionnels en Chine se comportent aussi de manière plus spéculative que la normale." June Lui Gestionnaire de fonds chez BMO

Si l’on compare la situation actuelle avec 2015, force est de constater que la spéculation débridée des petits actionnaires chinois est aujourd’hui plus limitée. A l’époque, ces investisseurs achetaient davantage d’actions à crédit, ce qui a accéléré la chute au moment où les cours ont commencé à baisser et que les investisseurs ont été obligés de vendre pour rembourser leurs crédits. Il faudra cependant attendre avant de connaître l’impact de l’enthousiasme des petits porteurs, qui ont montré un énorme intérêt pour l’introduction en bourse d’Ant et ont ainsi fait monter sa valorisation. "Les investisseurs individuels continuent à représenter une force importante sur le marché chinois. Mais les investisseurs institutionnels en Chine se comportent aussi de manière plus spéculative que la normale", explique June Lui.

Clapham se montre plus tranchant. "Les petits porteurs chinois ont encore souvent un impact important sur les prix. Résultat: les cours des actions chinoises vont dans toutes les directions. Ces investisseurs conservent les actions pendant une période très courte et ne connaissent pas bien les marchés. La Chine est par ailleurs un marché assez jeune par comparaison aux marchés américains, qui sont plus liquides et sur lesquels les investisseurs institutionnels sont plus présents."

Les risques de fraude restent préoccupants, comme l’a révélé le chiffre d’affaires gonflé de Luckin Coffee plus tôt cette année. Cette fraude a coûté au groupe sa cotation sur le Nasdaq. "La fraude continue à représenter un risque important avec les entreprises en forte croissance", poursuit Boudewijns. "C’est pourquoi il est recommandé de répartir les risques et d’éviter de prendre des positions trop importantes. Mais ce n’est pas un phénomène typiquement chinois, comme l’a montré la fraude dont s’est rendue coupable la firme allemande Wirecard." De son côté, June Lui reste "très attentive" aux pratiques comptables et à la bonne gouvernance. "Il n’est pas facile de vérifier l’exactitude des chiffres démontrant une forte croissance et dans certains cas, nous renonçons à investir."

Risque politique

Reste le risque politique. Fin octobre, après que Jack Ma, l’actionnaire principal d’Ant Group, avait critiqué ouvertement les grandes banques d’Etat chinoises - leur reprochant leur mentalité de "prêteur sur gages" à cause de leur habitude d’exiger des nantissements pour les demandes de crédit de petites entreprises innovantes - le milliardaire et quelques membres de la direction d’Ant se sont fait rappeler à l’ordre par les autorités de contrôle. Tout d’un coup s’est retrouvée sur la table une réglementation rognant les ailes d’Ant en tant que fournisseur de crédits. Vu qu’il s’agit d’un nouveau risque pour les investisseurs, il a été décidé de reporter l’IPO. On s’attend à ce que sa valorisation soit plus basse lors de la seconde tentative de cotation, attendue dans les six mois.

"Les autorités chinoises sont très attentives au développement rapide des entreprises digitales. Les réglementations doivent suivre le même rythme pour garantir la stabilité. Les investisseurs doivent tenir compte de ce risque." June Lui Gestionnaire de fonds chez BMO

Cette démarche illustre les dissensions entre le communisme et le capitalisme en Chine. Le parti craint que les grandes entreprises ne contestent le pouvoir et le statut des autorités publiques. Le pouvoir tient à tout prix à maintenir la stabilité sociale et par extension la stabilité financière. Cette dernière était menacée à cause de l’approche innovante d’Ant. "Les autorités chinoises sont très attentives au développement rapide des entreprises digitales. Les réglementations doivent suivre le même rythme pour garantir la stabilité. Les investisseurs doivent tenir compte de ce risque", explique June Lui.

Boudewijns ne voit pas de grandes différences avec les Big Techs américaines, qui selon lui ont encore plus à craindre des réglementations et des décisions de justice susceptibles de limiter leur pouvoir de monopole. "La Chine mise plus que jamais sur l’innovation et la technologie, des domaines où elle ambitionne de devenir autonome. C’est pourquoi je ne pense pas qu’elle souhaite mettre des bâtons dans les roues de ses champions nationaux."

Et si leur croissance venait malgré tout à être freinée sur leur marché domestique, ces entreprises continuent à convoiter les marchés d’exportation, même si les géants technologiques chinois n’y sont pas toujours accueillis les bras ouverts. C’est notamment le cas aux Etats-Unis et en Inde, où règne un sentiment antichinois. "Pour certaines de ces entreprises, cela limite les possibilités de devenir des acteurs mondiaux", poursuit Clapham. June Lui ne dit pas autre chose, mais souligne que cette question n’est pas importante à l’heure actuelle. "Leurs activités à l’étranger sont encore relativement limitées et leur impact est par conséquent réduit. Mais à terme, les tensions géopolitiques pourraient brider leur potentiel de croissance."