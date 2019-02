Logistique et résidentiel, favoris parmi les SIR

La saison des résultats d'entreprises bat son plein en Europe, et nos sociétés immobilières réglementées (SIR) n'échappent pas à la règle. Presque l'ensemble du secteur a fait le point sur ses activités ces derniers jours. Et "dans l'ensemble, tout va bien" pour nos SIR, résume Youry Huygen, analyste financier pour le magazine spécialisé L'Investisseur. Il signale que deux sous-segments du secteur restent très porteurs: la logistique et le résidentiel. En témoignent les chiffres annuels présentés par Montea ce jeudi matin.

Montea et WDP ont affiché en 2018 les plus fortes hausses parmi les SIR à la Bourse de Bruxelles, avec respectivement un bond de 39,23% et de 23,30%

Dirk Peeters, analyste chez Leleux Associated Brokers, note que les deux sous-segments (logistique et résidentiel) ont de plus en plus leur regard tourné vers l'étranger. "Il reste quelques opportunités en Belgique, mais une partie du marché est saturé et il devient difficile pour les SIR de croître dans notre pays". En plus d'assainir leur portefeuille belge, elles partent donc à la conquête de l'Europe, passant par les Pays-Bas, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la France ou, plus loin, la Hongrie ou la République tchèque.