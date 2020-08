Londres plombe l'ambiance, Axa dans les cordes

Les marchés européens évoluent en repli ce jeudi à mi-séance après une nouvelle salve de résultats moribonds et un signal émis par la Banque d'Angleterre.

La Bourse de Londres a effacé ce jeudi matin tous les gains engrangés la veille, le FTSE 100 lâchant plus de 2% pour redescendre sous les 6.000 points à la mi-journée. À l'occasion de sa réunion de politique monétaire, la Banque d'Angleterre a rappelé au marché que la reprise serait plus lente que prévu outre-Manche. Un avertissement qui a refroidi toute la cote et ses voisines européennes.