Londres souffre plutôt des taux que des remous du Brexit

TC Icap victime du Brexit

La société britannique de courtage TP Icap a plongé de plus de 35% en Bourse mardi après avoir indiqué que son résultat opérationnel 2018 serait inférieur aux attentes, en raison principalement de coûts liés au Brexit. Le groupe, qui met en relation des acheteurs et vendeurs sur les marchés financiers, de l’énergie et des matières premières, a dit prévoir des coûts de 25 millions de livres en 2019 en lien avec le Brexit, l’évolution de la réglementation et les dépenses de sécurité informatique.

Le titre TP Icap a perdu la moitié de sa valeur depuis la mi-février. En plus des coûts liés au Brexit et aux nouvelles obligations de transparence, le groupe a pâti de la baisse de la volatilité sur les marchés. Ses difficultés contrastent avec la bonne santé du reste de l’ex-Icap, la société fondée par Michael Spencer, étoile montante du Parti conservateur, aujourd’hui recentrée sur le trading électronique sous le nom de NEX Group.