Lot de déceptions sur les bourses (débriefing actions européennes)

Les principaux indices actions en Europe ont tous clôturé en territoire négatif ce vendredi, les investisseurs ayant été déçus par le retard pris dans le développement du vaccin Sanofi/GSK contre le Covid-19, et face aux incertitudes sur l'après-Brexit et la relance budgétaire aux États-Unis.

Le CAC 40 a reculé de 0,76%, le Footsie britannique de 0,80% et le DAX allemand de 1,36%

Le titre Ericsson a chuté de 4,26% à la Bourse de Stockholm. L'équipementier télécoms suédois a annoncé avoir porté plainte contre Samsung aux États-Unis pour non-respect d'engagements contractuels sur le paiement de redevances et pour violation de brevets. Le report du paiement de ces redevances et les éventuels coûts liés au litige pourraient avoir un impact de 1 milliard à 1,5 milliard de couronnes suédoises (97 millions à 146 millions d'euros) sur le bénéfice d'exploitation trimestriel d'Ericsson à compter du premier trimestre 2021.

À Paris, Sanofi a perdu 4%. Le laboratoire français a annoncé que son vaccin contre le Covid-19 développé avec GlaxoSmithKline (-0,30%) ne serait pas disponible avant le quatrième trimestre de 2021 alors que des données provisoires d'un essai clinique ont montré des résultats insatisfaisants pour les personnes les plus âgées. "Ce retard repousse le lancement prévu du vaccin de Sanofi et GSK encore plus loin dans le peloton des concurrents", ont commenté les analystes de Jefferies dans une note. Mais "nous n'incluons pas les ventes des vaccins contre le Covid-19 dans nos prévisions pour Sanofi ou GSK, ce qui n'entame que légèrement le sentiment".