Lotus au record, Bpost, KBC et Euronav ont la cote

La Bourse de Bruxelles évolue contre la tendance européenne, grâce à l'envolée de Bpost. KBC et Euronav bien orientées. Avis de broker sur Ahold Delhaize et Fagron. Record historique pour Lotus Bakeries.

• La tendance

Les principaux marchés européens évoluent en baisse en fin de matinée, pénalisés par l'absence de facteurs susceptibles de reléguer au second plan les inquiétudes liées aux tensions commerciales.

La livre turque a touché un nouveau plus bas record face au dollar, au lendemain d'une rencontre apparemment infructueuse entre une délégation turque et le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo sur le sort du pasteur Andrew Brunson,



Après avoir perdu jusqu'à 0,38% en début de séance, l'indice Bel20 s'est retourné à la hausse, à la faveur de la forte progression de l'action Bpost. Le titre a flambé de 10,6% dans les premiers échanges avant de ralentir sa progression aux alentours de 8%. Plusieurs analystes mettent en avant l'absence de nouvelle franchement négative dans le dernier rapport trimestriel et l'annonce de maintenir le dividende à "au moins 1,31 euro".



Toujours au sein du Bel20, les résultats trimestriels de KBC sont salués par les investisseurs, ce qui permet à l'action de progresser de 1,6%,



Hors Bel20, Fagron bénéficie du relèvement de l'objectif de cours chez KBC Securites tandis qu'Euronav, en publiant ses résultats trimestriels, engrange près de 4%.