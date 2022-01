Lufthansa décolle grâce à une note positive d'analystes

La première séance de 2022 sur les marchés d'actions s'est soldée sur une progression et même des records en Europe. Le CAC40 a touché un nouveau plus haut historique à 7.245,66 points durant la séance. Le Stoxx 600 a grimpé jusqu'à 491,41 points, mais il a terminé à 489,99 points, signant une hausse de 0,45%. Les volumes de transactions sont restés réduits alors que les marchés d'actions au Japon, en Chine et au Royaume-Uni sont demeurés portes closes pour prolonger le week-end de Nouvel An.