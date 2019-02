Lyft en Bourse à la fin mars

La plateforme américaine de réservation de voitures avec chauffeur Lyft, principal concurrent d'Uber aux Etats-Unis, pourrait s'introduire en Bourse sur le Nasdaq à la fin mars, selon Bloomberg. Elle pourrait être valorisée entre 20 et 25 milliards de dollars.

Lyft, la plateforme américaine de réservation de voitures avec chauffeur, pourrait introduire sa demande de mise en Bourse sur le Nasdaq dès la semaine prochaine, selon l'agence d'informations financières Bloomberg. Le principal concurrent d'Uber aux Etats-Unis voudrait atteindre une valorisation entre 20 et 25 milliards de dollars, selon Bloomberg.

Cette année, son rival et leader du secteur Uber veut également entrer en Bourse et les deux compagnies semblent s'être lancées dans une course à qui accomplira l'opération en premier. Le lendemain de l'annonce par Lyft du lancement de son projet, le Wall Street Journal avait affirmé qu'Uber avait lancé les grandes manoeuvres de son coté, misant sur une IPO au premier trimestre.