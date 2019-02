MDxHealth dopée par son nouveau CEO, Nyrstar chute après son envolée (+Briefing)

La tendance

Les principales Bourses européennes ont ouvert en légère baisse ce mardi matin, les espoirs d'un accord commercial entre Washington et Pékin et les craintes pour l'économie mondiale se partageant toujours le ciel des marchés.

Umicore est lanterne rouge (-1%) suivie par KBC (-0,9%) et AB InBev (-0,8%). Aperam (+0,4%), Galapagos (+0,3%) et Ageas (+0,2%) constituent le trio de tête. L’assureur serait intéressé par un rachat au Portugal. Sofina (+0,2%) a, de son côté, réduit sa participation dans Colruyt .

Hors Bel 20, MDxHealth grimpe de 10,2%. Un nouveau CEO a été désigné à la tête de la biotech. Avantium prend 7,9% et Sequana Medical est enfin dans le vert (+3,1%).

Dans le bas du tableau, pointons Nyrstar (-12,5%) qui s’est envolé de 40% hier. Shurgard cède 1,3% et Kiadis 1%.

• Le briefing actions belges

>Selon les calculs effectués par KBC, lors du réaménagement du Bel 20 qui doit avoir lieu le 15 mars prochain, Engie et bpost pourraient sortir de l’indice de référence et être remplacées par WDP et Barco .