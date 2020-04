MDxHealth rassure sur ses perspectives (+débriefing actions belges)

La Bourse de Bruxelles a une nouvelle fois survolé les autres places européennes ce lundi grâce au bond de ses valeurs bancaires. L'accord de refinancement de MDxHealth a rassuré les analystes et investisseurs.

Après avoir démarré la séance sur un bond de 2,12%, le Bel 20 a quelque peu hésité avant de se propulser en tête des principaux indices européens en fin de journée. L'indice phare de la Bourse de Bruxelles a clôturé sur une progression de 3,18% à 3.036,44 points. En tête, KBC (+6,76% à 47,51 euros) et ING (+5,99% à 4,88 euros) ont profité des espoirs des investisseurs quant à de nouvelles mesures de soutien annoncées cette semaine par la Banque centrale européenne.

Le titre Balta a pris 1,63% à 1,25 euro malgré un changement de recommandation défavorable. KBC Securities a abaissé son conseil à "conserver" contre "accumuler" auparavant. "Nous avons décidé de baisser nos prévisions et intégrons désormais une baisse de 48% de l'Ebitda ajusté cette année, entraînant un bond temporaire du levier d'endettement à 8,2x. Balta va devoir améliorer de manière significative ses résultats en 2021 et au début 2022 pour générer du cash flow et réduire son endettement", souligne l'analyste Wim Hoste. Son objectif de cours passe de 2,5 à 1,4 euro.