MTU Aero Engines et Ferrari loués, le luxe chute (Débriefing actions européennes)

Les Bourses européennes ont terminé en baisse après les déclarations de Donald Trump laissant entendre que la conclusion d'un accord commercial avec la Chine pourrait prendre un an encore, une perspective qui a pris par surprise les investisseurs et s'ajoute aux menaces américains de taxation de produits français.

À Paris, le CAC 40 , qui reprenait du terrain en début de séance, a perdu 1,03% après avoir touché, à 5.748,93 points, son plus bas niveau depuis le 1er novembre. A Francfort en revanche, le Dax , qui gagnait plus de 0,9% en milieu de matinée, a réduit sa progression à 0,21%; à Londres, le FTSE 100 a reculé de 1,62%, plombé par l'appréciation de la livre sterling. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 a reculé de 0,65%, l' EuroStoxx 50 de la zone euro a perdu 0,41% et le Stoxx 600 0,60%.

Au sein du Dax et du Stoxx 600, MTU Aero Engines a signé la plus forte progression (+3,59%). Bank of America/Merrill Lynch a relevé sa recommandation à "acheter" sur le titre en raison d'une "bonne visibilité, particulièrement sur son unité de pièces de rechange, de maintenance et de révision". La banque a par contre abaissé sa recommandation à "neutre" contre "acheter" sur l'action Dassault Aviation (-3,68%) en raison "d'un marché très difficile pour les jets business".