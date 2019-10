Malgré des résultats record, l'action LVMH ne remonte pas au sommet

La situation n’est pas appelée à s’améliorer dans un délai assez rapproché. Lors de la " conference call ", le directeur financier Jean-Jacques Guiony a indiqué que les ventes avaient carrément plongé de 40% en août et en septembre. " Et en raison des coûts fixes pratiqués à Hong Kong, la profitabilité du groupe est vouée à s’affaiblir " , affirme-t-il, précisant tout de même qu’ " il est hors de question de considérer que Hong Kong ne redeviendra pas un centre d’affaires important dans les années à venir " .

Plus que l’ensemble de l’exercice 2017

Pour l’heure, il faut bien constater que la sous-performance enregistrée au niveau des ventes à Hong Kong a été plus que largement compensée par l’excellente tenue des autres marchés. +20% au Japon, +11% en Europe, +8% aux Etats-Unis et, malgré la déconvenue subie à Hong Kong, +12% en Asie (hors Japon). Au total , les ventes ont totalisé 13,3 milliards d'euros au 3e trimestre, en progression de 17% et de 11% en organique (hors acquisition et effets de changes). Sur les neuf premiers mois de l'année, les ventes se montent à 38,4 milliards d'euros. Soit plus que pour tout l'exercice 2017 !