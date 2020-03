Malgré la Fed, Wall Street rechute lourdement

La Bourse de New York a de nouveau terminé dans le rouge vif ce mardi, alors qu'elle avait pourtant connu un rebond spectaculaire la veille et que la Réserve fédérale américaine a annoncé dans l'après-midi une baisse de ses taux de 0,5 point de pourcentage. La dernière fois que la Fed avait baissé les taux en-dehors du calendrier habituel des réunions monétaires, c'était au lendemain de la crise financière de 2008.

Côté valeurs, Apple (-3,23%), Microsoft (-4,79%), Intel (-3,83%), Chevron (-2,35%), Exxon Mobil (-4,79%), American Express (-5,18%) et Disney (-2,98%) ont terminé en repli. Facebook a, lui, reculé de 5,56%, Amazon de 2,30%, Alphabet, la maison mère de Google, de 3,44% et Netflix de 3,22%. Du côté des compagnies aériennes, United Airlines a perdu 4,85% et Delta 2,08%.