Marchés partagés en Europe (débriefing actions européennes)

Les valeurs technologiques figurent en queue de peloton des variations sectorielles du jour en Europe, ce mercredi, à cause de mauvaises nouvelles venant de Texas Instruments . A Wall Street, l'action du fabricant de semi-conducteurs a nettement reculé en début de séance, après l'annonce de prévisions pour le trimestre en cours bien inférieures aux attentes. En cause: un ralentissement de la demande dû notamment aux tensions commerciales entre la Chine et les Etats-Unis. Par ricochet, les valeurs européennes de la technologie sont en difficulté en Bourse: à Paris, STMicroelectronics a perdu 2,84% et, à Francfort, Infineon a cédé 0,82% et SAP a reculé de 0,87%.