Marée rouge sur le Bel 20 (Débriefing actions belges)

La chute d'ING et d'autres grandes valeurs bancaires en Europe a entraîné l'ensemble de la cote dans le rouge. Les replis les plus marqués étaient à mettre à l'actif de Solvay , Ageas , AB InBev et Umicore qui ont tous perdu plus de 4%. Colruyt a, tant bien que mal, tenté de jouer son rôle de valeur défensive, en prenant à peine plus d'un demi-pourcent.