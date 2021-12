Marks & Spencer célébré avant la nouvelle année

L'espoir que le Royaume-Uni n'adopte pas de règles sanitaires plus strictes a porté la Bourse de Londres et les enseignes du secteur retail, comme Marks & Spencer et Kingfisher.

Activité réduite

"Les marchés considèrent massivement le dernier variant comme une incarnation plus douce du Covid-19, malgré sa contagiosité plus facile. L'activité du marché étant très réduite pendant la période des fêtes, les investisseurs continuent de prévoir provisoirement une reprise mondiale heurtant une bosse mineure, et non un nid-de-poule" a relevé Jeffrey Halley, analyste chez Oanda.