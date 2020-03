Meilleur gain de points de l'histoire pour le Dow à Wall Street

Les marchés américains ont spectaculairement rebondi ce lundi, après une semaine cauchemardesque due aux inquiétudes liées à la propagation du coronavirus. Le Dow Jones a bondi de plus de 5%.

Les indices de la Bourse de New York ont clôturé en très nette hausse ce lundi, rebondissant franchement après avoir connu leur pire semaine depuis 2008 grâce à l'espoir de l'intervention des banques centrales. Le Dow Jones a pris 5,10% à 26.706,17 points tandis que le Nasdaq s'est apprécié de 4,49% à 8.952,17 points et le S&P 500 de 4,61% à 3.090,49 points.

Les investisseurs ont été rassurés par les promesses des banques centrales qui, de Washington à Tokyo, se sont engagées à venir à la rescousse de l'économie si la propagation du nouveau coronavirus continuait à affecter durablement l'activité des populations et des entreprises. Le Trésor américain a par ailleurs indiqué lundi à l'AFP que les ministres de l'Economie et banquiers centraux des pays membres du G7 tiendraient mardi une réunion téléphonique pour évoquer les conséquences de l'épidémie de nouveau coronavirus sur l'économie mondiale et les possibles réponses à apporter.