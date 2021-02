Meilleure semaine depuis deux mois à Wall Street

La Bourse de New York a poursuivi sur sa lancée positive vendredi, après les chiffres de l'emploi américain et des records pour le Nasdaq et le S&P 500 la veille. Le Dow Jones a gagné 0,30% à 31.148,24 points. Le S&P 500 a engrangé 0,39% à 3.886,83 points. Le Nasdaq a pris 0,57% à 13.856,30 points. Le marché du travail américain s'est remis à créer des emplois (+49.000) en janvier et le taux de chômage a nettement baissé à 6,3% contre 6,7%. Mais dans le détail, le rapport du ministère du travail américain restait décevant avec de fortes révisions à la baisse pour les créations d'emplois de novembre et décembre. Ce tableau mitigé porte les investisseurs à penser qu'un massif plan d'aides à l'économie a plus de chances de trouver sa voie au Congrès.