Melexis inquiète les courtiers

Kepler Cheuvreux a observé que le titre Melexis "se comporte bien depuis le début de l'année, et surperforme ses concurrents Infineon, STMicroelectronics et NXP semiconducteurs. Son deuxième trimestre montre plus de résistance". Pourtant, depuis le début janvier, Melexis a avancé de 1,19%, alors que Infineon a gagné 11,5% et STMicroelectronics 2,84%. NXP Semiconductors a par contre reculé de 6,37%.