Melexis pourrait être victime du virus Covid-19, selon ING

Coûts du coronavirus

Ce groupe spécialisé dans les senseurs et les capteurs électroniques a publié ses résultats annuels mardi. Dans un communiqué, son directeur financier explique que les prévisions pour 2020 "incluent la meilleure estimation possible de l'impact, sur les affaires, de la récente propagation du coronavirus". Et de chiffrer l'impact négatif en question à 40 millions de dollars sur les ventes et à 20 millions de dollars sur le résultat opérationnel au premier trimestre.