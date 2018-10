Melexis rattrapée par la guerre commerciale

Melexis a réduit ses perspectives pour l’ensemble de l’année. Ses clients du secteur auto vont se montrer plus attentifs à leurs stocks. KBC Securities et Degroof Petercam restent confiants.

Il ne fait pas bon être sous-traitant de l’industrie automobile par les temps qui courent. Ce mercredi, Melexis a publié des résultats légèrement inférieurs aux attentes mais a surtout déçu les investisseurs en matière de perspectives pour le restant de l’année. Résultat, en Bourse, l’action du spécialiste belge des semi-conducteurs et capteurs a chuté.

+15% de chiffre d'affaires Melexis sort d’un troisième trimestre loin d’être mauvais. Le chiffre d’affaires a augmenté de 15% à 146,7 millions d’euros. Le consensus des analystes tablait sur 147,9 millions d’euros.

"Les ventes aux clients automobiles ont représenté 92% du chiffre d’affaires au troisième trimestre", a rappelé Françoise Chombar, administratrice déléguée de Melexis. Voilà qui explique la mauvaise passe actuelle du groupe belge. En avril, une étude du gestionnaire d’actifs AllianceBernstein montrait que les groupes allemands Daimler et BMW seraient parmi les plus touchés en cas de tarifs douaniers chinois sur les importations d’automobiles américaines, compte tenu du nombre de véhicules qu’ils construisent sur le sol américain à destination de la Chine.

"Action survendue"

Les constructeurs automobiles commencent à prendre des mesures conservatoires face à la menace du conflit commercial. "Contrairement à l’année dernière, les clients, tant sur les marchés automobiles que les marchés adjacents, font plus attention aux niveaux de leurs stocks en fin d’année", précise Françoise Chombar. Selon elle, ces "signes de corrections d’inventaires à venir" chez les clients de Melexis "sont attribués à diverses raisons, la principale étant la situation économique et géopolitique plus incertaine causée par les tensions commerciales mondiales".

"Les niveaux actuels semblent être un bon point d’entrée pour des investisseurs à long terme, bien que l’incertitude à court terme et l’inquiétude des clients de Melexis vont vraisemblablement empêcher un rétablissement significatif de la valeur pour un certain temps." Marcel Achterberg Degroof Petercam

Melexis a adapté ses perspectives pour l’année en conséquence: au lieu d’une croissance du chiffre d’affaires de 13% à 14% prévue en août dernier, la société belge s’attend désormais à une progression de 11%. Elle maintient toutefois sa prévision de 45% de marge bénéficiaire brute et de 25% de marge d’exploitation, "ce qui confirme que sa structure de coûts est flexible et gérable", souligne Degroof Petercam.

Marcel Achterberg, analyste de la banque, estime que l’action a été survendue en Bourse et maintient sa recommandation d’"acheter" le titre, avec un objectif de cours de 110 euros. "Les actions Melexis sont cotées à un prix inférieur de plus d’un tiers à leur sommet de l’année", précise-t-il. "Cela abaisse leur valorisation à environ 15 fois le résultat opérationnel, contre plus de 25 fois auparavant cette année. À notre avis, le marché a déjà intégré dans le prix un ralentissement massif, sans doute tel que ce à quoi on n’a assisté qu’à l’époque de la crise de 2009. À notre avis, l’action Melexis paraît survendue et les niveaux actuels semblent être un bon point d’entrée pour des investisseurs à long terme, bien que l’incertitude à court terme et l’inquiétude des clients de Melexis vont vraisemblablement empêcher un rétablissement significatif de la valeur pour un certain temps." Avis aux amateurs.

Ce dernier estime que "le scénario à long terme est intact" et maintient son conseil d’"acheter" l’action, avec toutefois un objectif de cours abaissé de 110 à 85 euros afin de tenir compte de l’impact de la réduction des perspectives sur les attentes bénéficiaires. En Bourse, les investisseurs n’ont pas été de cet avis…