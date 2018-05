Melexis s'apprête à faire son entrée dans le Bel 20

Fin du suspense et des spéculations: l’action Melexis devrait bien entrer au sein du Bel 20 le mois prochain. Il raffle la palme à WDP et Argenx.

Si l’on prend en compte les 18 à 22e plus grosses sociétés belges cotées en termes de capital flottant (et en arrondissant au 5% supérieur), on peut établir ce classement: WDP (1,886 miliard d’euros), Melexis (1,750 milliard), Ontex (1,657 milliard), Argenx (1,636 milliard) et bpost (1,527 milliard). Ontex et bpost faisant déjà partie du Bel 20, les critères sont plus souples. Ce qui signifie que ces deux valeurs peuvent rester en son sein.