Microsoft et Tesla performent à Wall Street

La Bourse US a clôturé en hausse ce mercredi, les investisseurs ayant bien digéré des résultats trimestriels mitigés, les négociations d’un plan de relance à Washington et les tensions sino-américaines. Le Dow a gagné 0,62% à 27.005,84 points. Le S&P 500 a progressé de 0,57% à 3.276,02 points. Le Nasdaq a pris 0,24% à 10.706,13 points, malgré la pression d’une baisse d’1,22% d’Amazon et de 0,78% de Facebook. Apple et Google ont, eux, gagné 0,28% et 0,65%, tandis que Netflix a perdu 0,06%. Microsoft, qui devait publier ses résultats après la clôture, s’en est bien sorti, avançant de 1,44%. C’était aussi le cas de Tesla, qui a pris 1,53%.