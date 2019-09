Microsoft fait plaisir à ses actionnaires

Microsoft a su tirer son épingle du jeu et aller à contre-courant de la tendance, terminant la séance sur une hausse de 1,84% après avoir inscrit un plus haut historique dans la foulée de l'annonce d'un plan de rachats d'actions de 40 milliards de dollars.

Après avoir digéré les décisions prises par la Fed la veille et constaté la bonne tenue du poids lourd Microsoft, les investisseurs s’attendaient à vivre une séance faste, propulsant le S&P 500 à quelques points de ses records.

Mais, les tensions commerciales entre la Chine et les Etats-Unis ont été ravivées par un message agressif du président Trump, rappelant à la cote que rien n’était encore réglé. Au final, le Dow Jones (-0,19%) a changé de direction pour échouer juste en dessous de l’équilibre. Le Nasdaq (+ 0,07%) et le S&P 500 (+ 0,06 point) sont, quant à eux, parvenus à garder la cadence pour terminer sous leurs plus hauts du jour.