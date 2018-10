Mithra a perdu 25% en octobre, Acacia rebondit (+Briefing)

Les marchés actions en Europe tentent un rebond ce mardi matin après des séances marquées par la hausse des rendements obligataires et la politique budgétaire italienne, entre autres.

• La tendance

Les principales Bourses européennes ont ouvert en hausse ce mardi matin après avoir souffert du climat d'aversion au risque nourri par la récente hausse des rendements des Treasuries, les craintes sur le commerce et la croissance, particulièrement en Chine, et les tensions entourant la politique budgétaire italienne.

Avec un gain de 1,9%, Telenet est en tête des hausses. Elle est suivie par ING , Ageas et Argenx qui gagnent chacune 1%. Solvay prend 0,26% après la nomination de la nouvelle CEO.

Hors Bel 20, Acacia Pharma rebondit (+6,8%) après sa claque de la veille. Dans le même compartiment Celyad est en forme (+3,4%) tandis qu’ IBA et Oxurion gagnent 1% environ.

Mithra, par contre, poursuit sa baisse avec une chute de plus de 8% et cela sans explication apparente. Depuis le 1er octobre la valeur a chuté de plus de 25%.