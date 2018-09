Mithra chute à cause du Donesta

Le titre Mithra a plongé ce lundi et affiche la plus mauvaise performance de la Bourse de Bruxelles. Selon les analystes, la baisse du cours s'explique par la réaction des investisseurs aux propos de François Fornieri, le CEO de Mithra dans une interview accordée à l'Echo. Il a indiqué que le Donesta, un traitement contre les effets de la ménopause et qui sera en phase 3 d'ici 2 ans, sera développé sans partenaire. Alors que l'Estelle, un contraceptif oral, est développé avec un partenaire.