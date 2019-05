Mithra en forme, Telenet au rebond (Débriefing actions belges)

Le Bel 20 a connu une séance hésitante. AvH et Telenet se distinguent, AB InBev recule. Mithra signe la meilleure progression du jour.

Hésitant en début de séance, le Bel 20 a basculé dans le vert à l’ouverture de Wall Street. La Bourse de New York était fermée lundi. L’indice a pris 0,39% à 3488,32 points.

Telenet signe la plus forte hausse du jour (+2,47%) de l’indice, sans raison particulière, suivi par AvH (+1,96%).

Argenx signe la plus forte baisse (-1,24%) de l’indice. La biotech signale la publication, dans la revue "Neurology", des résultats de l’essai clinique de phase II de l’efgartigimod (ARGX-113) chez des patients atteints de myasthénie grave généralisée.

AB InBev a perdu 0,44%, pénalisé par l’annonce du fonds souverain norvégien de ne plus investir dans l’alcool, le porno et les jeux de hasard.

Sur le marché élargi, Mithra s’est distinguée avec un gain de 8,91%. La biotech a signé un accord pour le Myring en Allemagne. La société de François Fornieri a octroyé une licence exclusive à Hormosan pour la commercialisation de son anneau vaginal contraceptif en Allemagne, le plus grand marché européen. Des revenus d'au moins 2,5 millions d'euros pourraient être à la clé.

Hamon a progressé de 3,1%, Dexia de 5,61% et Fountain de 4,72%.

IBA a stagné. La société a signé un contrat et reçu l’acompte pour l’installation d’une solution Proteus One avec l’Institut européen d’oncologie (IEO) basé à Milan. La valeur du contrat se situe entre 35 et 40 millions d'euros.