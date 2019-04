Mithra et Melexis sur les chapeaux de roue (+Briefing)

• Euronext Bruxelles

Aperam qui profite de l’avancée des discussions commerciales entre la Chine et les USA grimpe de 2,7% et est en tête des hausses. Elle est suivie par Umicore (+1,5%) et Galapagos (+1,4%). Solvay qui va racheter une obligation perpétuelle de 700 millions d’euros prend 1,5%. UCB (-0,2%), Colruyt (-2,8%) et WDP (-0,7%) sont les seules valeurs de l’indice dans le rouge.