Mithra grimpe, Solvay et Ontex soutenus par des brokers (+Briefing actions)

• La tendance

Les marchés européens évoluaient dans le vert à l’approche de la mi-séance sur fond d’euro plus faible et malgré les craintes d’une crise financière en Italie. La monnaie unique est stable face au dollar.

Au sein du Bel 20, Ontex domine encore le tableau avec un gain de 3%. Un broker a entamé le suivi de la valeur avec une recommandation d’achat et un fonds a franchi, à la hausse, le seuil de 3% dans le capital. Belles performances également pour Sofina (+1,8%), Ageas (+1,5%) et Solvay (+1,4%). Un broker qui recommandait de vendre l’action du chimiste est passé à "neutre" sur la valeur et a relevé son objectif de cours. Notons encore que les résultats meilleurs que prévu affichés par KBC ont été bien acceuillis mais sans euphorie (+1%).