Mithra poursuit sa hausse | Target relevé pour Unifiedpost et Recticel | Greenyard a la banane (+Briefing)

Les principales bourses européennes ont ouvert proches de l'équilibre lundi matin, les opérateurs de marché marquant une pause après les plus hauts atteints la semaine dernière par les marchés d'actions.

Les biotechs du Bel 20 se distinguent avec une hausse de 2,8% pour argenx et de 1,9% pour Galapagos . WDP (+1,2%) et Elia (+1%) suivent.

Quelques rares valeurs sont dans le rouge comme Melexis (-0,5%) et Aperam (-0,4%)?

Nyrstar (-1,7%), Exmar (-1,3%) et Advicenne (-1,2%) sont à la traîne.

Le briefing actions belges

>Ontex va accueillir deux nouveaux administrateurs indépendants et quatre administrateurs nommés sur proposition des deux principaux actionnaires de la société, un par GBL (en plus des deux actuels) et trois par ENA Investment Capital. Le communiqué.