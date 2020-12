Mithra signe la plus forte baisse de la séance (débriefing actions belges)

Le Bel 20 a flirté avec la barre symbolique des 3.700 points tout au long de la matinée, avant de s'enfoncer dans le rouge. L'indice phare de la Bourse de Bruxelles a clôturé sur une baisse de 0,40% à 3.680,11 points. À sa tête, argenx a bondi de 1,65% à 233,60 euros et Aedifica de 1,29% à 94,50 euros.

Le titre AB InBev a grimpé de 0,26% à 58,38 euros. Kepler Cheuvreux a relevé son objectif de cours à 67 euros contre 58 euros précédemment. "Cette augmentation est due aux évolutions plus favorables des devises émergentes et à l’amélioration continue sur les marchés clés du groupe", explique le broker. "Il y a davantage de potentiel de hausse pour l'action." Sa recommandation reste à "acheter".

Colruyt a de son côté lâché 0,30% à 49,44 euros. Le distributeur doit dévoiler ses résultats semestriels de son exercice décalé le 15 décembre prochain. Chez ING, l'analyste Hans D’Haese s'attend à des ventes semestrielles en hausse de 5,7%, à 5 milliards d’euros, et un bénéfice net de 230 millions d’euros, en hausse de 18,5%.

Hors Bel 20, Mithra a chuté de 12,66% à 19,52 euros. La biopharma spécialisée dans la santé féminine a annoncé avoir réussi le placement d’obligations convertibles non garanties, pour un montant de 125 millions d’euros, auprès d'investisseurs institutionnels. Ces obligations, qui arriveront à échéance en décembre 2025, ont été émises à 100% de leur montant principal – valeur nominale de 100.000 euros chacune – et portent un intérêt annuel de 4,25%, payable semestriellement à terme échu en versements égaux aux 17 décembre et 17 juin de chaque année.