Mithra souffre encore, Galapagos lanterne rouge du Bel 20 (+Briefing)

• La tendance

Les principales Bourses européennes ont ouvert en baisse mardi, pénalisées par les craintes persistantes sur la croissance mondiale qui ont ramené l'indice américain S&P 500 à un plus bas depuis octobre 2017.

Des indicateurs décevants un peu partout dans le monde et des avertissements de résultats d'entreprises, dont celui du britannique Asos dans la distribution, nourrissent les inquiétudes quant à un ralentissement de l'économie mondiale, confrontée depuis plusieurs mois au différend commercial entre les Etats-Unis et leurs principaux partenaires commerciaux.

Avec un repli de 2,7%, Galapagos est lanterne rouge. Umicore et Ageas reculent respectivement de 1,4% et 1,3%. Seuls Proximus (+0,2%) et Colruyt (+0,2%) tirent leur épingle du jeu dans ce tableau rouge vif.