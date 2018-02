Mithra sur les chapeaux de roue

La Bourse de Bruxelles évolue en hausse en milieu de séance, dans un contexte positif observé par ailleurs en Europe et avant les interventions publiques très attendues de Mario Draghi, le président de la Banque centrale européenne (BCE), et surtout de Jerome Powell, son homologue de la Réserve fédérale américaine.

Toujours dans le secteur biotech, Mithra poursuivait sur sa lancée de la semaine dernière et gagnait 8,84% à 20,20 euros, sans nouvelles récentes susceptible de faire bouger le titre. Depuis lundi dernier, le titre a progressé de plus de 33%.

Nyrstar gagnait 0,75% à 6,06 euros. Le spécialiste du zinc et New Century Resources Limited ont annoncé la signature d'un nouveau contrat de 5,5 ans couvrant 600 000 de concentré de zinc produit à partir de la mine Century Zinc en Australie. Le communiqué de Nyrstar.



A suivre après Bourse les résultats d'Accentis , de Connect Group et d'Econocom .