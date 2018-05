Mithra vaut à présent un milliard en Bourse

1.000.000.000 euros. La capitalisation boursière de Mithra Pharmaceuticals aurait franchi ce jeudi le seuil symbolique du milliard d’euros. Documents à l’appui, son CEO François Fornieri affirme qu’il y a 34.967.081 actions qui circulent sur le marché et non 34,2 millions comme l’indique Bloomberg. Le différentiel s’expliquerait par l’exercice de warrants fin 2017 qui ont été transformés en 700.000 actions supplémentaires. Le patron de Mithra va en tout cas présenter ce chiffre de 34,9 millions d’actions à ses actionnaires lors de l’assemblée générale ce soir.

Une meilleure crédibilité

"Près de 200% (de hausse en Bourse) en 2018, c’est extraordinaire et rare! C’est aussi encourageant pour les entrepreneurs et les start-ups qui investissent dans l’innovation".

Ce sont donc des actionnaires et un CEO heureux qui se réunissent ce soir. "Le milliard de capitalisation boursière n’était pas un aboutissement en soi. Mais au moment où l’on négocie de gros contrats avec des majors internationaux, c’est très bon pour notre crédibilité et notre solvabilité. Une meilleure crédibilité permet de négocier des contrats plus gros, avec des volumes plus importants", commente François Fornieri. L’homme d’affaires se dit "très fier" de son équipe et de la situation dans laquelle se trouve aujourd’hui sa société. Surtout au regard du "parcours de combattant" réalisé en 19 ans. "On existe maintenant sur l’échiquier", ajoute-t-il tout exalté.