Morgan Stanley à l'achat sur deux SIR | KBC fan de Shurgard | Avis de brokers sur Barco et Inclusio (+Briefing)

Argenx et Aperam sont les lanternes rouges du Bel 20 avec des reculs de 1,6%. Elles sont précédées par Telenet (-1,1%) et ING (-1,2%.).

Après sa claque d’hier, Barco reprend de l’altitude et progresse de 3,2%. Cofinimmo et Aedifica qui font l’objet de recommandation d’achat dans le chef de Morgan Stanley avancent respectivement de 1,1% et 0,6%.