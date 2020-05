Mystère autour d'une action qui a bondi de plus de 2.500%

Volumes étroits et spéculation ont dopé le cours de bourse d'une société active dans la pisciculture cotée à Abu Dhabi. Elle affiche un gain de plus de 300% cette année à ce stade.

C'est la hausse boursière à la fois la plus forte et la plus étrange de l'année écoulée. International Holdings Company PJSC (IHC), société holding cotée à Abu Dhabi s'est envolée de 2.574% en un an, sans raison apparente. Il s'agit de la meilleure performance sur cette période parmi les sociétés évaluées à au moins un milliard de dollars, a souligné l'agence Bloomberg lundi.