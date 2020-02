Nasdaq et S&P 500 à des records à Wall Street

La Bourse de New York a clôturé en hausse lundi, les investisseurs continuant de scruter les développements liés à l’épidémie du coronavirus et son impact économique. Le Dow Jones a pris 0,60% à 29.276,82 points. Le Nasdaq et le S&P 500 ont pris respectivement 1,13% à 9.628,39 points et 0,73% à 3.352,09 points, terminant ainsi tous deux à des records.