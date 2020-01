Ne pas diaboliser la bourse

C’est comme si la bourse devait à chaque fois être diabolisée, car peuplée de "méchants spéculateurs". Or la bourse constitue surtout le lieu où les sociétés peuvent chercher des financements afin de se développer et de créer des emplois. Le nouvel appel lancé par Euronext Bruxelles va dans ce sens. Les petites sociétés belges deviennent de plus en plus rares à se présenter en bourse. Et, de son côté, le particulier se détourne du marché. C’est inquiétant.