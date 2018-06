Ne serait-ce pas temps pour Warren de passer le flambeau?

Dès lors, Bary voudrait que Greg Abel, le patron de la division énergie de Berkshire Hathaway, soit clairement désigné comme successeur. Et dans la foulée, Barron’s livre plusieurs recommandations à Buffett: donner plus de détails sur le portefeuille d’investissement, être plus flexible en matière d’acquisitions, procéder à des rachats d’actions… Et surtout considérer le paiement d’un dividende. Sur des périodes de 5 et 10 ans, l’action Berkshire sous-performe par rapport à l’indice S&P 500. Et sur 20 ans, elle ne dépasse que légèrement l’indice (7% de return annualisé contre 6,7% pour le S&P 500). "Donc, il est peut-être temps de donner quelque chose en retour aux actionnaires. Berkshire pourrait payer 1% de dividende et disposer encore de plus de 75% de ses bénéfices pour des investissements", écrit Bary. On attend avec impatience la réponse de l’investisseur milliardaire.