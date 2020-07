Netflix et les financières ont pesé à Wall Street

La Bourse US a clôturé sans direction ce vendredi, les investisseurs ayant pesé le pour et le contre de la perspective de nouvelles mesures de relance budgétaire face aux craintes de perturbations de l’économie dues à une hausse record des cas de Covid-19 sur le territoire. Le Dow Jones a cédé 0,23% à 26.671,95 points. Le Nasdaq et le S&P 500 ont tous deux avancé de 0,28%, le premier à 10.503,19 points et le second à 3.224,73 points.