Netflix retrouve ses fans, y compris à Wall Street

Netflix est bien parti pour conserver sa cote de popularité à la Bourse du Nasdaq. Et peut-être même retrouver ses fans auprès des analystes qui l’avaient lâché ces derniers mois sur des annonces de résultats qui n’avaient pas vraiment correspondu à leurs attentes.

Son action, qui affiche une hausse d’à peine 7% depuis le début de cette année (contre 19,3% pour l’indice S&P 500), dispose de suffisamment de marge pour monter davantage , en regard des performances réalisées par les autres valeurs inclues dans l'acronyme FANG. Apple , qui évolue à des niveaux record, progresse de 50% depuis janvier, Facebook de 44%, Alphabet de 20% et Amazon de 18%.

Il faudrait, à l’action Netflix, grimper de près de 35% pour rejoindre son sommet historique de 391,3 dollars atteint en juin 2018. Les résultats engrangés entre les mois de juillet et de septembre pourraient l’y aider . Netflix a enregistré un bénéfice net ajusté en progrès de 65% à 665 millions de dollars (1,47 dollar par action), sur un chiffre d’affaires en hausse de 31% à 5,24 milliards de dollars.

Objectifs de cours de 425 dollars !

Sur le long terme, nous pensons que nous allons continuer à bien grandir, grâce à la force de notre service et aux opportunités qu'offre cet immense marché

Ces montants ont été atteints grâce à l’élargissement de sa base d’abonnés. En un an, le nombre de ses abonnés a progressé de 21% pour atteindre 158 millions dans le monde. Certes, c’est un peu inférieur aux prévisions des analystes qui tablaient sur 161 millions. Pour autant, les analystes ne lui en tiennent toutefois pas rigueur. Sur les 26 analystes qui ont réagi à la publication des résultats du troisième trimestre, 20 recommandent l’action à l’"achat" (avec des objectifs de cours qui vont de 300 à 440 dollars), et 5 conseillent de la "conserver". Avec 31 recommandations à l’achat à ce jour, l’action Netflix est la 12e valeur la plus populaire à Wall Street parmi les analystes.