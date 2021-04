Netflix sanctionné après des chiffres très décevants

L'action a souffert après une grosse déception. Mardi, le groupe de vidéo en streaming a publié des chiffres du premier trimestre très décevants. Il a indiqué un ralentissement de ses nouveaux abonnés , plus marqué qu'attendu. Sur les trois mois écoulés, le site a enregistré 3,98 millions de nouveaux clients, contre 6,29 millions attendus par les analystes, et 6 millions selon ses propres prévisions.

L'effet de la pandémie

Netlfix a attribué le ralentissement de ses nouveaux abonnés à la pandémie de Covid-19. Celle-ci a retardé les productions de séries et de films, a indiqué la société. Après des hits comme les séries Bridgerton et Cobra Kai, la production de nouveaux titres a chuté à la mi-janvier, et avec elle, le nombre de nouveaux spectateurs. "Il n'y avait rien à regarder durant ce trimestre" a constaté Michael Nathanson, analyste chez MoffettNathanson.