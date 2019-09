New York optimiste avant les banques centrales

Wall Street, tirée par la progression d'Apple, l'espoir de nouvelles mesures de soutien monétaire et d'un apaisement sur le front commercial, a terminé en hausse ce mercredi, le Dow Jones s'affichant dans le vert pour la sixième séance de suite.

La Bourse de New York a terminé la séance dans le vert mercredi, soutenue par l’espoir d’un répit dans la guerre commerciale sino-américaine et de nouvelles mesures de soutien monétaires de la Banque centrale européenne (BCE) et la Réserve fédérale américaine (Fed).