New York plombée par le crash historique du WTI

Wall Street a clôturé en nette baisse lundi après que le baril de pétrole coté à New York pour livraison en mai a terminé pour la première fois sous les zéro dollar. Ce contrat expirant ce mardi à la clôture, ceux qui en détiennent doivent trouver des acheteurs physiques au plus vite. Mais comme les stocks ont déjà énormément gonflé aux Etats-Unis ces dernières semaines, ils ont été contraints de payer des gens pour trouver preneurs: le baril de WTI a terminé à -37,63 dollars, du jamais vu. Les pétrolières Exxon Mobil et Chevron ont reculé respectivement de 4,72% et 4,20%. Le Dow Jones a perdu 2,44% à 23.650,44 points. Le Nasdaq a cédé 1,03% à 8.560,73%. Le S&P 500 a lâché 1,79% à 2.823,16 points.