New York salue les signes de reprise économique

Wall Street a clôturé en légère hausse ce lundi, les signes suggérant que l’économie américaine pourrait être sur la voie de la reprise ayant contribués à apaiser les craintes liées aux émeutes de plus en plus violentes qui se propagent dans tout le pays et aux tensions croissantes entre les Etats-Unis et la Chine. Apple (+1,23%), Amazon (+1,17%) et Facebook (+3,03%) ont été les principaux moteurs de la hausse du S&P 500 et du Nasdaq, tandis que Boeing (+3,69%) a donné le coup de pouce le plus important au Dow Jones. L’indice principal de la Bourse de New York a ainsi avancé de 0,36% à 25.475,02 points. Le Nasdaq a pris 0,66% à 9.552,05 points. Le S&P 500 a gagné 0,38% à 3.055,73 points.