New York se tasse face aux atermoiements du Sénat

Wall Street a abandonné une partie de ses gains en fin de séance mercredi, le Sénat américain tardant à adopter un plan de relance pour la première économie mondiale. Le Dow Jones a gagné 2,39% à 21.200,55 points. Il s’agit pour l’indice de la deuxième séance de hausse consécutive, ce qui ne lui était plus arrivé depuis plus d’un mois. Il a notamment été porté par Boeing, dont le titre a flambé de plus de 24%, la plus forte hausse depuis l’entrée en Bourse de l’avionneur. Les investisseurs semblent persuadés que Boeing va être l’un des grands gagnants des mesures d’aide économique aux Etats-Unis. Le Nasdaq a, lui, reculé de 0,45% à 7.384,30 points, tandis que le S&P 500 a gagné 1,15% à 2.475,56 points.