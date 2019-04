New York soutenue par les techs et le retour de Dow

La Bourse US a clôturé sans direction, aidée par les techs et reprenant son souffle après avoir vivement progressé au cours des dernières séances. Le Dow Jones a reculé de 0,30% à 26.179,13 points. Le Nasdaq a pris 0,25% à 7.848,69 points. Le S&P 500 a gagné 0,003% à 2.867,28 points. Le Dow Jones a été lesté par le plongeon de la chaîne de pharmacies Walgreens Boots Alliance, qui a chuté de 12,81% après avoir fait part de résultats inférieurs aux attentes des analystes et abaissé ses prévisions pour 2019.

Le principal indicateur du jour a été de son côté en demi teinte: les commandes industrielles de biens durables aux Etats-Unis ont reculé plus que prévu en février, tombant dans le rouge pour la première fois en quatre mois.

La séance a été par ailleurs marquée par le retour à Wall Street de Dow, trois ans après ses fiançailles avec DuPont. Sous le symbole "Dow", la société prend désormais la place de DowDupont au sein du Dow Jones. Le titre a gagné 5,14%.

Parmi les autres valeurs du jour, les techs se sont distinguées: Facebook a pris 3,26%, Apple 1,45%, Alphabet 0,51% et Netflix 0,21%.