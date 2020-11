Nintendo crée la surprise en relevant ses prévisions

De manière inhabituelle, Nintendo a augmenté ses prévisions financières alors que le confinement a accru la demande pour sa console de jeux vidéos Switch. La société japonaise prévoit désormais 450 milliards de yens (4,3 milliards de dollars) de bénéfice d'exploitation et 1,4 billion de yens de revenus pour l'année, contre 300 milliards de yens et 1,2 billion de yens respectivement auparavant. Il a augmenté ses prévisions de 50% pour la Switch à 24 millions d'unités pour l'année, contre 19 millions auparavant. Il a déclaré un bénéfice d'exploitation de 146,7 milliards de yens au cours du troisième trimestre, contre une estimation moyenne de 96,2 milliards de yens.

Une demande toujours présente

La hausse des prévisions de Nintendo peut apaiser la peur d'un essoufflement du boom du jeu à l'ère Covid pourrait s'essouffler, alimenté par les résultats du troisième trimestre de Sony et de rivaux comme Koei Tecmo Holdings et Capcom. Nintendo a annoncé une augmentation de 20% de la production de sa console de jeu. Cela indique également que la Switch peut attirer l'attention des consommateurs pendant les vacances malgré les nouvelles consoles de Microsoft et Sony. "Nintendo a fait exceptionnellement bien ces derniers mois, en partie parce qu'il y a eu un flux relativement régulier de stock de matériel", a déclaré Mat Piscatella, analyste au cabinet de conseil NPD. "Nintendo a fait un travail incroyable en renforçant sa chaîne d'approvisionnement et en livrant plus de matériel rapidement", indiquent les analystes de Bloomberg Intelligence.